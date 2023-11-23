شاهد/هكذا رد مسؤول يمني على ناشط شكك برواية حجز سفينة إسرائيلية!

العالم- اليمن

وشارك نصر الدين عامر، مقطع فيديو وهو يشاهد عبر هاتفه رجلاً يشكك برواية انصار الله، قائلا: "أحب أن أبشركم، الذين كانوا فرحين باحتجاز السفينة الإسرائيلية في الحديدة، نبشركم بأن الجماعة أفرجوا عن السفينة، لقد أفرغوا ما بداخل السفينة ثم أطلقوها".



وأضاف: "الآن في هذه اللحظة التي أتكلم فيها معكم، السفينة تغادر الحديدة، الساعة الـ4:40 دقيقة، السفينة تغادر".



وشارك المسؤول اليمني المقطع الذي يظهر فيه هو أيضاً، معلقا عليه بأنه رأى بالصدفة الكذبة لأحد أبواق التطبيع، مبيناً أنه يشاهد المقطع وهو على متن السفينة الصهيونية.



وقال في مقطع الفيديو: "أنا في هذه اللحظة على متن السفينة، وهذا (إشارة للناشط) في هذه اللحظة يكذب".



وأخذ المصور لقطات على أنها من داخل السفينة.



وحصد الفيديو أكثر من 700 ألف مشاهدة، فيما تفاعل عليه الآلاف من المتابعين، الذين سخروا من الناشط المشكك.



وقال أحد المتابعين، ويدعى عبد الغني علي الزبيدي: "الحمد لله الذي جعل خصومنا على هذه الشاكلة"، بينما آخر ويدعى عبد الباسط الشرفي: "نفسي أعرفه، أفعل له إشارة".



وهددت حركة انصار الله في اليمن، باستهدف "أي قطعة عسكرية" تحمي السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، فيما اعتبرت طاقم السفينة المستولى عليها ضيوفا على اليمن.