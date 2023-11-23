مراسلنا: تفاؤل في غزة، يقابله استياء بسبب عدم عودة النازحين + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل أحمد سهمود إلى أن حالة من التفاؤل تسود أوساط المواطنين الفلسطينيين بعد الاتفاق وسريان الهدنة في الساعة 7:00 صباحا غد.

ولفت إلى أن التفاؤل تقابله حالة استياء أخرى بسببة عدم عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في مناطق الشمال.. وأكد أن هناك مطالبات بضرورة أن يعود الناس إلى منازلهم.

وأكد أن أطرافاً في الشارع الفلسطيني تقول إن تأتي هذه الهدنة خيرا من ألا تأتي وأن يتوقف إطلاق النار أربعة أيام خير من أن يبقى مستمرا.. حيث هي الهدنة الأولى منذ 48 يوما من العدوان الاسرائيلي البربري على المدنيين والاطفال في غزة.

وأضاف أن هناك آمال بأن تستمر هذه الهدنة وتكون بداية النهاية لهذا العدوان الذين نتج عن معركة طوفان الأقصى، والتي سطرت فيها المقاومة الفلسطينية ملاحم البطولة والعزة بعد أن هاجمت مواقع الجيش الإسرائيلي في مختلف مناطق غلاف غزة وأسرت أكثرت 240 أسرائيليا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..