الكيان والحرب بأجواء التقنيات الرقمية

العالم - باختصار

- وعمد الكيان بعدها لحصر نشاطات وسائل التواصل الإجتماعي في الضفة وغزة بمنصات تروج لرؤيته ولموقفه.

- فمثلا في 10 أكتوبر حذف الكيان نحو 800 محتوى خبري وتفسيري من قنوات عبرية وفلسطينية.

- 11 أكتوبر.. أوعز الكيان للإتحاد الأوروبي بضرورة حذف أخبار طوفان الأقصى من مواقع التواصل الاجتماعي الأوروبية.

- 12 أكتوبر.. أعلنت منصة ايكس حذف مئآت الحسابات المؤيدة لحماس.

- 15 أكتوبر.. شددت منصة تيك توك الرقابة على الأخبار التي ترتبط بطوفان الأقصى بضغوط جهات صهيونية.

- 16 أكتوبر.. إغلاق 22 محفظة نقدية رقمية للعملات المشفرة تابعة لحماس.

- 18 أكتوبر.. دعا نواب بالكونغرس الأميركي وبضغط من منظمة إيباك لإجراء رقابة على أخبار طوفان الأقصى.

- 23 أكتوبر.. منصات خرائط غوغل وأبل وويز توقف خدماتها وتغطيتها بشأن الحرب على غزة.

- 26 أكتوبر.. منصات شرکة "متا" تجمد الحسابات التي تدعم فلسطين وحماس.

- 31 أكتوبر.. الكيان يقوم بحملة ترويج للكراهية ضد الفلسطينيين والمسلمين في ألعاب الكومبيوتر بأوروبا.

- 1 نوفمبر.. توسيع قطع الإنترنت ليشمل كل قطاع غزة وجنين ونابلس ورام الله مع تصعیده لهجومه البری.

- الكيان إستخدم اللوبيات الصهيونية بالغرب لدفع الإعلام الغربي للتعتيم على طوفان الأقصى بنشر الرواية الإسرائيلية.