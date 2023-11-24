الاحتلال يقتحم مستشفى الإندونيسي شمال غزة ويقتل جرحى

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال التي تقصف وتحاصر المستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اقدمت على اقتحامه وسط اطلاق نار مكثف، وقتلت سيدة جريحة، بصورة وحشية، وجرحت 3 آخرين، واعتقلت مثلهم على الأقل.

وقالت مصادر صحية، بالخصوص: إن ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفظع وأشد مما قام به في مجمع الشفاء الطبي.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت المستشفى بشكل مباشر بالقصف، ما أدى لاستشهاد عاملين ومصابين ونازحين فيه، واصابة آخرين بجروح، وتعطل العديد من مرافقه المهمة، بما في ذلك غرف العمليات ومحطة الاكسجين بداخله.

في غضون ذلك، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي فجرا، بناية سكنية مأهولة مقابل مخبز الحج في النصيرات "مخيم2" وسط قطاع غزة، ما أدى الى اشتعال النيران في المكان، وارتقاء عدد من الشهداء واصابة آخرين بجروح بينهم اطفال ونساء.

الى ذلك، انتشلت طواقم الدفاع المدني، 10 مواطنين من تحت الأنقاض جراء قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة خضر في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

كما واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين.