اسماعيل هنية: شعبنا العظيم سطر ملحمة صمود

العالم- فلسطين المحتلة

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: استطعنا بكل فخر واعتزاز مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته و الشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال.

وأضاف هنية أن العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة شعبنا الأبي ما أدى للتوصل لاتفاق الهدنة مؤكدا أن التزامنا بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزم العدو بذلك.

وصرح إسماعيل هنية بأن الاشقاء في مصر وقطر بذلوا جهودا حثيثة للتوصل إلى هذا الاتفاق، معربا عن شكره لهذين البلدين، كما أكد ضرورة استمرار الجهود الدولية لتمكين شعبنا من تحقيق تطلعاته

وأشار إلى أننا نتمسك بوحدة الشعب والأرض والمصير ونشيد بالموقف العربي والإسلامي بشأن رفض أي تدخل بمصير القطاع.

وفي جانب آخر من كلامه قال نحيي أهلنا في غزة الذين شكلوا بصمودهم ومقاومتهم العنصر المحوري في تراجع موقف العدو وحلفائه.

وشدد على أن حركة حماس لم ولن تتخلى عن التزاماتها ومسؤولياتها تجاه شعبها قبل المعركة وخلالها وبعدها كما أكد على وحدة المصير ورفض التهجير.