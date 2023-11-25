انعقاد المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين في اسطنبول لنصرة غزة

العالم - خاص بالعالم

هنا في اسطنبول التقى برلمانيو العالم الاسلامي ومفكرون لبحث الدور المطلوب لنصرة غزة.

وأكد بايجي أوغلو رئيس حزب الهدى التركي:"هناك مخططات خبيثة تقف وراءها أمريكا ودول أخرى لانهاء حماس والكل يفهم بأن حماس هي مقاومة".

المنتدى البرلماني شهد جلسات نقاش معمقة تبحث سبل دعم غزة ومستقبلها في ظل مخططات خبيثة تهدف النيل من المقاومة وكسر ارادة الشعب الفلسطيني.

وتبحث ايضاً مساحات العمل الاسلامي المشترك للوقوف بوجه هذه المخططات.

وقال عماد صابر وهو برلماني مصري:" الاقصى طمى الاسطورة التي كان يدعيها الاحتلال في أنه جيش لا يقهر واثبت أنه جيش ضعيف".

وشهد المنتدى دعوات لاستمرار محاصرة كيان الاحتلال على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي كوسيلة ضغط تساهم في اضعاف هذا الكيان الذي كسرت شوكته مقاومة غزة.

تأثير كبير احدثه طوفان الاقصى وصمود غزة ومقاومتها خلال أيام الحرب ، وهذا التأثير بات واضحا من خلال حجم الحراك المتزايد على المستوى الاسلامي والعالمي، وهو تاثير تامل الاوساط السياسية والبرلمانية ان يحدث تغييرا جاداً في علاقة دول المنطقة مع كيان الاحتلال وتعاطيها مع القضية الفلسطينية.

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