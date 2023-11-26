شاهد.. 40 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

دمار شامل خلفه القاء الاحتلال الاسرائيلي اربعين الف طن من المتفجرات على غزة.

وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري اميركي، فان90% من القنابل التي القيت على القطاع وجهت بالاقمار الصناعية، ووصل وزن بعضها الى اكثر من900 كيلوغرام.

الخراب والدمار هائل طال مختلف انحاء القطاع الا انه تركز في شماله، وكانت مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا واحياء الرمال وتل الهواس ومحيط مجمع الشفاء الطبي من اكثر المناطق تضررا.

لم ياتي الدمار فقط على مربعات سكنية باكملها، بل طال المراكز الصحية والتعليمية ودور العبادة ومباني المؤسسات الحكومية والاهلية ومراكز المنظمات الدولية، بالاضافة البنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.

الاف المنازل والبيوت تحولت الى قبور لاصحابها، غالبيتهم من الاطفال والنساء.

جرائم ارتكبت بعيدا عن اعين الكاميرات، تعكس رغبة الاحتلال في جعل غزة غير صالحة للعيش.

الا انه ورغم هول الكارثة، وعدم قدرة اجهزة الدفاع المدني في غزة على ازالة الحطام والانقاض، فان الفلسطينيين مصرين على عدم التخلي عن ارضهم، وتكرار نكبة عام 1948، بأي ثمن.

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