السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٣:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

صحفيو 'بي بي سي' يعترفون بالمعايير المزدوجة عند تغطية الحرب في غزة

صحفيو 'بي بي سي' يعترفون بالمعايير المزدوجة عند تغطية الحرب في غزة
السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

اتهم صحفيون يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مؤسستهم بالتحيز وازدواجية المعايير في تغطيتها للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، قائلين إنها أولت المزيد من الاهتمام للخسائر الإسرائيلية.

العالم - أوروبا

ونقلت وسائل إعلام رسالة وردت من 8 صحفيين بريطانيين يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية، ويرغبون في عدم الكشف عن هويتهم: "لقد فشلت "بي بي سي" في سرد ​​هذه القصة بدقة بسبب الإغفالات وغياب التدقيق النقدي في الادعاءات الإسرائيلية، وبالتالي فشلت في مساعدة الجمهور على فهم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في قطاع غزة".

وقال الصحفيون إن كلمتي "المذبحة" و"الفظائع" لا يجوز استخدامهما إلا في المواد المتعلقة بأعمال حركة "حماس" الفلسطينية! والتي في رأيهم يخلق مظهرًا بأن الحركة هي المصدر الوحيد للعنف في المنطقة!

وأوضح الصحفيون لقناة "الجزيرة" أن هجوم "حماس" على إسرائيل لا يبرر قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، كما لا يحق لهيئة الإذاعة البريطانية تبريره.

وتؤكد الرسالة أن الهيئة البريطانية غالبا ما تسلط الضوء على الصعوبات والخسائر التي تعاني منها العائلات الإسرائيلية، وتقريبا لا تسلط الضوء على الصعوبات والخسائر التي تتعرض لها العائلات الفلسطينية.

ونفى متحدث باسم "بي بي سي" جميع هذه الاتهامات، وزعم أن الهيئة تظل واحدة من المؤسسات الإعلامية القليلة التي يتواجد صحفيوها في قطاع غزة وتتاح لهم الفرصة لتغطية ما يحدث في المنطقة، وأضاف أن الهيئة البريطانية روت العديد من القصص لفلسطينيين، بالإضافة إلى روايات مباشرة من مدنيين وأطباء وعمال إغاثة في غزة.

روابط ذات صلة

القاهرة تؤكد نجاح إجراءات اليوم الأول من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

بايدن يعلق على الإفراج عن أسرى صهاينة في غزة

سريان الهدنة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

خسارة الحرب الاسرائيلية.. هاجس يؤرق حكومة نتنياهو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف