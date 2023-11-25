أنباء عن استعداد نتنياهو لـ«الاعتزال» لكن بشرط..!

العالم - فلسطين المحتلة

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فانه يضع لذلك خطة تقضي بأن يُسمح له بالاستمرار في الحكم أشهراً طويلة؛ لكي يحقق ما يسمى "مشروع السلام الإقليمي الشامل سوية مع الرئيس الأميركي، جو بايدن" حسب زعمه.

وقالت مصادر سياسية في الدوائر المقربة من نتنياهو : إن الخطة تشمل تسوية لمحاكمته بتهم الفساد. وتقول: إن النيابة العامة كانت قد بدأت قبل سنتين تتفاوض مع نتنياهو على رزمة قضائية في محاكمته، تتم بموجبها إدانته وإصدار الحكم عليه بالسجن الموقوف بشرط أن يعترف بالتهم ويعتزل السياسة لمدة 7 سنوات. لكنه رفض الاعتزال. بيد أنه اليوم يفكّر في تغيير رأيه، ويعرض الموافقة على الاعتزال، بشرط ألا يتم هذا فوراً بعد الحرب. فهو "يريد الاستمرار في الحرب الآن وتحقيق الانتصار والخوض في مفاوضات إقليمية شاملة وفقاً لرؤية الرئيس بايدن".