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المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان..

ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على غزة إلى 20,031

ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على غزة إلى 20,031
السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه وفقا لبيانات فريقه الميداني بقطاع غزة، بلغت حصيلة الشهداء في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، 20031 شهيدا، بينهم 8176 طفلا.

العالم-فلسطين

ونشر المرصد على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صورة إنفوغرافيك توضح الإحصائيات المفصلة للخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي: "فريقنا في قطاع غزة أنهى قبل قليل إحصائية محدثة لعدد الضحايا بمن فيهم من استطعنا حصرهم ممن هم تحت الأنقاض على اعتبار انعدام فرص وجود أحياء، بلغ عدد الشهداء 20031 بينهم 8176 طفلا والعدد قابل للارتفاع مع انتشال المزيد من الضحايا و36350 جريحا، ويمثل هذا العدد مع الجرحى معدل 2.6% من السكان في قطاع غزة، أي ما يعادل 11 مليون مواطن عربي".

وبعد 50 يوما من الحرب الإسرائيلية الطاحنة على قطاع غزة، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام حيز التنفيذ صباح يوم الجمعة، وتم بموجبها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

ومنذ الساعات الأولى لسريان هذه الهدنة، تكشفت صور أظهرت حجم الدمار الواسع الذي حل في الجزء الشمالي من قطاع غزة، وعشرات الجثث التي وصلت إلى طور التحلل متناثرة في الطرقات وتحت ركام المنازل التي تم قصفها.

وفي إطار المرحلة الأولى من تنفيذ تفاهمات الهدنة، تم تسليم مجموعة من 13 أسيراً إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية، كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.

وفي المقابل، أطلقت سلطات الاحتلال في اليوم الأول سراح 39 امرأة وطفلا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.

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