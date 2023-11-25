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كاميرون يحذر تل أبيب: لا أمن لـ"إسرائيل" بدون أمن طويل الأمد للفلسطينيين

كاميرون يحذر تل أبيب: لا أمن لـ
السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد كاميرون الإحتلال الإسرائيلي من أنها لن تعيش في أمان ما لم تكن هناك "سلامة وأمن واستقرار طويلة الأمد" للفلسطينيين.

العالم - أوروبا

وفي أول مقابلة صحفية له بعد توليه منصب وزير الخارجية، أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، رحب كاميرون بالهدنة المؤقتة في قطاع غزة، التي تم إعلانها من أجل إطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأشار مع ذلك إلى أن عدد الضحايا المدنيين في غزة كبير للغاية، مؤكدا أن على "إسرائيل" أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.

وحث ديفيد كاميرون تل أبيب على وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية، الذي وصفه بأنه "مرفوض تماما".

وقال كاميرون إنه من المهم بالنسبة لـ"إسرائيل" أن تدرك أن "عليها أن تتصرف بطريقة تضمن الأمن الطويل الأمد"، مشيرا إلى أن الأمن في نهاية المطاف سيتوقف على "عيش الفلسطينيين بالسلام والاستقرار والأمن على هذه الأرض في الوقت ذاته".

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