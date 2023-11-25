بالفيديو..فرحة أهالي غزة وهم عائدون إلى منازلهم التي باتت ركاما

العالم-فلسطين

وتفاعل رواد مُختلف منصات التواصل الرقمي، مع ما تم توثيقه من "فرحة" الأهالي العائدين، بالحديث عن صمودهم وإصرارهم على البقاء في منازلهم وأراضيهم داخل قطاع غزة المحاصر.



ومن بين الفيديوهات التي انتشرت بين كافة المنصات، وحظيت بتفاعل مُتسارع، مقطع لشباب يلوحون بالعلم الوطني الفلسطيني، وهم يرددون "كل الحي ضاع، إن شاء الله فدا فلسطين وفدا المقاومة، كل المال سوف يتعوض".

km



تجدر الإشارة، إلى أنه في اليوم الـ49 للعدوان، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ، فيما بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين من مناطق الجنوب بالتدفق نحو مدينة غزة والشمال، رغم تحذيرات جيش الاحتلال.