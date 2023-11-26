الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
١٠:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

محكمة كويتية تقضي بسجن وزير الدفاع الأسبق لبلادها

محكمة كويتية تقضي بسجن وزير الدفاع الأسبق لبلادها
الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصدر محكمة التمييز الكويتية، الأحد، الحكم بحبس وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح الصباح، سبع سنوات مع الشغل، بتهمة إساءة استخدام أموال صندوق الجيش.

العالم - العالم الإسلامي

وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح، وألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، خرجت إلى العلن قضية "صندوق الجيش" الذي خصصت له وزارة الدفاع ميزانية سنوية تقدر بنحو 16 مليون دولار، بهدف منح قروض ميسرة، وإقامة مناسبات اجتماعية لمنسوبي الوزارة، شهدت سجالا بين اثنين من أركان الأسرة الحاكمة، هما وزير الداخلية حينها خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع حينها ناصر صباح الأحمد الصباح.

واتهم الراحل ناصر الصباح، مسؤولي هذا الصندوق باختلاس نحو 800 مليون دولار، في الفترة التي كان فيها خالد الجراح الصباح وزيرا للدفاع، وهو ما تسبب في أزمة واتهامات كبيرة أدت إلى استقالة الحكومة.

ونفى خالد الجراح الصباح الاتهامات الموجهة له من قبل ناصر الصباح، قائلا إن الأخير تعمّد إخفاء الحقائق عن الشعب الكويتي.

روابط ذات صلة

وزير خارجية الكويت يتوجه اليوم إلى روسيا

الكويت تجدد موقفها بشأن التطبيع مع "إسرائيل"

وزير الدفاع الكويتي يلتقي نظيره السعودي في الرياض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف