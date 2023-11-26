مراسل العالم يكشف اغرب شيء قام به الاحتلال مع الاسرى الفلسطينيين المحررين

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان الاحتلال قال انهم مما يسميهم مجموعة جنين وهم اعضاء في كتيبة مخيم جنين، بالاضافة الى استشهاد طفل (محمد رياض 16عاما) فجر اليوم في مدينة البيرة قرب مستوطنة بسجوت واطلق النار عليه ، مشيرا الى ان كافة شهود العيان قالوا ان قوات الاحتلال استغلوا تجمهور الفلسطينيين بالقرب من بلدية البيرة على بعد كم واحد لاطلاق النار على الطفل واغتياله دون ان يقوم باي شيء اة حتى ان يلقي حجرا.

وتابع مراسلنا انه بالاضافة الى استشهاد هذه المجموعة، فقد قام الاحتلال بعملية اعتقال ليلة امس وان ذوي الاسرى والاسرى المحررين الذين حاولوا العودة لمنازلهم فجر اليوم والخروج من مدينة رام الله واجهوا حواجز عسكرية تحيط كل المدينة ووضعت عوائق وحواجز حتى لا يصلوا لمقصدهم.

ولفت الى ان اغرب شيء قام به الاحتلال ان اتصل عبر جهاز مخابراته بذوي الاسرى الفلسطينيين المفرج عنهم وغالبيتهم من الاطفال والنساء وحذرهم انه اذا قاموا باستقبال اي وسيلة اعلامية او الاحتفال فسيقوم باعادة ابنائهم