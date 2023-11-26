جماهير غفيرة تشيّع جثامين الشهداء الخمسة في جنين ومخيمها

العالم – خاص بالعالم

لا هدنة في مخيم جنين .. يصارع الناس أحلامهم في هدوء نسبي داخل هذا المخيم الذي لم يهدأ وربما لا يريد الاحتلال له أن يهدأ. والمقاومة الممتدة من غزة الى جنين هي ذاتها من تفجر هذه الآليات.

في اليوم الثالث من الهدنة في قطاع غزة يشيع أهالي جنين خمسة فلسطينيين بينهم مقاوم واحد في محاولات عبثية للاحتلال للقضاء على المقاومة في هذا المخيم منذ عامين.

وقال والد الشهيد اسعد الدمج احد قادة كتيبة جنين: فلسطين مهرها الدماء ويوميا يوجد قوافل للشهداء وغزة قدمت آلاف الشهداء في طوفان الأقصى".

كانت جنين على موعد لاستقبال تسعة من أشبالها المحررين ضمن صفقة تبادل الأسرى التي حققتها المقاومة في غزة قبل أن يقتل الاحتلال أطفالا جددا كانوا في طريقهم نحو الحياة.

قصف جوي وتفجير منازل وتجريف شوارع .. هذا السيناريو الذي اعتاد عليه اهالي مخيم جنين ولكنهم بكل قوتهم يرفضونه كما يرفضون الرضوخ لشروط الاحتلال بمخيم وديع لا مقاومة فيه.

الستاند|| هذا المشهد صار مألوفا في مخيم جنين كما في قطاع غزة، ولكن الناس هنا يقولون إنهم لن يألفوه في قطاع غزة ولا في مخيم جنين .

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