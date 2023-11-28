آخر مستجدات تبادل الدفعة الـ5 من عملية تبادل الاسرى بقطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

واشار مراسلنا إلى أنه من المفترض ان يكون هنالك عشرة أسماء اخرى وحتى هذه اللحظة لم يتم نشرها ولكن هنالك 50 اسما لأسيره وأسير فلسطيني تم الاعلان عنهم وتم تسليمهم بشكل رسمي من الكيان الاسرائيلي عبر الصليب الاحمر لهيئة شؤون الاسرى والمحررين التي قامت بنشر هذه القائمة.

ولفت مراسلنا إلى أنه فيما يتعلق بزمان تسليم الاسماء او تسليم العشر الاسرائيليين الذين سيتم الافراج عنهم ضمن هدنة اليوم، فبعد عملية الافراج بساعتين او ثلاث ساعات من قبل قطاع غزة سيتم الافراج عن الاسرى الفلسطينيين في مدينة رام الله المحتلة، وحتى اللحظة لا احد يعلم اين سيتم تسليم الاسرى، لكن الاحتلال الاسرائيلي منذ يوم امس استبق الامور واعتبر ان منطقة سجن عوفر، هي منطقة عمليات عسكرية ولا يسمح لاحد بالتواجد في هذا المكان.

ودخلت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة يومها الخامس، اليوم الثلاثاء، فيما أضيفت 50 أسيرة فلسطينية بينهن معتقلات من مناطق الـ48 إلى صفقة التبادل، بعد أن تسلمت حكومة الاحتلال الإسرائيلية قائمة الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة الذين ستفرج عنهم حركة حماس اليوم.

وفي اليوم الـ53 للحرب الإسرائيلية على غزة، من المقرر أن تتم الدفعة الخامسة من صفقة التبادل في اليوم الخامس للهدنة المؤقتة والأول من اليومين اللذين اتفقت حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي على إضافتهما إلى أيام الهدنة الأربعة التي انتهت أمس الإثنين، والتي تم التوصل اليها بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...