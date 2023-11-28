العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم تحدث الأسير المحرر محمد نزال عما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من تعذيب وتنكيل يؤدي أحيانا لفقد الذاكرة وأحيانا للموت.

يقول الطفل نزال:" إن وحدات إسرائيلية كانت تقتحم بشكل متواصل غرف الأسرى، وتعتدي عليهم بالضرب المبرح، ويبدو من شهادته أن هذا العنف يسع الجميع، الأطفال والكبار على حد السواء.

وقد دخل الأسير نزال السجون الإسرائيلية سليما، وخرج منها مصابا بكسر ورضوض جراء تعرضه للضرب المبرح.

وعن حالته الصحية، يقول "تبين إصابتي بكسر في أحد أصابعي، ورضوض أخرى في يدي وجسدي. أمضيت آخر شهر لي بالسجن كأنه 20 سنة".

يذكر أن الأسير الطفل نزال من بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، واعتقل قبل 3 أشهر، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة الماضي هدنة إنسانية مؤقتة تضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والكيان الإسرائيلي، بموجب وساطة قطرية مصرية أميركية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...