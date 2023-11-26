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منتخب إيران لكرة السلة بالكراسي يفوز بجائزة الأفضل في آسيا 2023 + صورة

منتخب إيران لكرة السلة بالكراسي يفوز بجائزة الأفضل في آسيا 2023 + صورة
الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

إختارت اللجنة الباراليمبية الآسيوية منتخب إيران لكرة السلة بالكراسي المتحركة كأفضل منتخب آسيوي بسنة 2023.

العالمإيران

جاء ذلك خلال تقديم اللجنة البارأليمبية الآسیویة جوائز أفضل لاعب ولاعبة وفريق ورياضي شاب وذلك ضمن فعاليات انعقاد الجمعية العامة ومؤتمر اللجنة الباراليمبية الآسيوية في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد.

وسلّم رئيس اللجنة الباراليمبية الآسيوية ماجد راشد جائزة أفضل منتخب آسيوي لرئيس اللجنة الاولمبية الإيرانية غفور كاركري.

وكان منتخب إيران لكرة السلة بالكراسي المتحركة حلّ في سنة 2023، لاول مرة في تأريخه بالمركز الثالث في بطولة العالم، ونال الثالث أيضا في دورة الألعاب البارآسيوية في هانغتشو بالصين.

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