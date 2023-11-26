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نائب الخارجية الهندية يلتقي مع أمير عبداللهيان في طهران

نائب الخارجية الهندية يلتقي مع أمير عبداللهيان في طهران
الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

التقى نائب وزير الخارجية الهندي فيناي موهان كواترا، مساء اليوم الأحد مع وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

العالمإيران

وأكد أميرعبداللهيان في هذا اللقاء عزم قادة البلدين على تطوير العلاقات الثنائية.

وبينما أبدى ارتياحه لعقد لقاء المشاورات السياسية بين البلدين قال النائب بوزارة الخارجية الهندية، إن حكومة الهند لديها تصميم ثابت على أعلى المستويات على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، ونتيجة لجهود البلدين سيزداد حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتتوسع في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعة وصيد الأسماك والطب التقليدي وغيرها.

وأشار نائب وزير خارجية الهند إلى الدور المهم الذي تلعبه إيران في منطقة غرب آسيا، وأكد التزام بلاده بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

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