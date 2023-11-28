العالم – خاص بالعالم

منظمة الصحة العالمية ابدت مخاوفها من المخاطر المحيطة بسكان القطاع المتمثلة بالقصف و الحصار و الامراض ثلاثي يستخدمه الاحتلال للقضاء على اكبر قدر ممكن من سكان القطاع.



هذا و عبرت منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها ازاء سلامة ما يقدر بنحو مائة من المرضى وأعضاء الطواقم الطبية الذين ما زالوا في مستشفى الشفاء.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس إن عددا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف، وذلك إذا لم يتم دعم النظام الصحي في القطاع ليعود لطبيعته بسرعة.ووصفت الانهيار الذي شهده مستشفى الشفاء في شمال غزة بأنه 'مأساة' معبرة عن قلقها إزاء احتجاز القوات الإسرائيلية بعض طواقمه الطبية.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة،ان هناك فقط ثلاثة مستشفيات عاملة في شمال قطاع غزة.مطالبا بإرسال الجرحى إلى خارج القطاع لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وطالب اشرف قدرة كل المؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات فعالة لحماية المنظومة الصحية، مؤكدا ان أضرار القطاع الصحي جراء قصف الاحتلال وصلت إلى ملايين الدولارات.

بدوره وصف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة الأوضاع في غزة سيئة للغاية، محذرا من مخاطرانتشار الاوبئة و خاصة الكوليرا في ظل عدم توفر مياه صالحة للشرب.

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