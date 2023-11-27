شاهد.. إيران تزيح الستار عن مدمرة "ديلمان"

العالم - مراسلون

وأفاد موفد قناة العالم الى ميناء انزلي ان الجمهورية الاسلامية، تحتفل باليوم الوطني للقوة البحرية بإزاحة الستار عن مدمرة "ديلمان" بحضور عدد من القادة العسكريين.

وتعتبر ديلمان المدمرة الخامسة من مشروع موج ومن فئة جمران، التي صممتها البحرية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية وتم بناؤها تحت إشراف هذه القوة، في مجمع الصناعة البحرية، وانضمت منذ اليوم الاثنين إلى الأسطول الشمالي التابع للبحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الاسلامية.

وهذه المدمرة مجهزة بجميع أنواع المعدات والأنظمة الدفاعية والقتالية المنصعة داخل البلاد، وبالإضافة إلى القدرة على الإبحار لمسافات طويلة، فإن لديها القدرة على البحث والاكتشاف والتعرف والرصد واذا لزم الأمر، فهي قادرة علی تدمير أي تهديدات جوية وسطحية وتحت سطحية ولها امکانية استقبال المروحيات علی سطحها.

المدمرة الإيرانية ديلمان هي مظهر آخر لقدرة الصناعة الدفاعية الايرانية ومدعاة فخر لإيران الإسلامية.

وشارک في مراسم إطلاق هذه المدمرة في ميناء أنزلي وانضمامها إلى الأسطول الشمالي والمنطقة الرابعة لبحرية الجيش، القائد العام للجيش الأميرال شهرام إيراني قائد بحرية الجيش وعسكريون آخرون.