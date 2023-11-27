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اللواء باقري: ضم المدمرة ديلمان يدخل في اطار تسيير الدوريات حول الأرض

اللواء باقري: ضم المدمرة ديلمان يدخل في اطار تسيير الدوريات حول الأرض
الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ان ضم مدمرة ديلمان الى الأسطول البحري الايراني يأتي في اطار المهمة الكبيرة للقوات البحرية الايرانية وهي تسيير الدوريات البحرية الاستراتيجية حول الكرة الأرضية.

العالم - ايران

اللواء باقري قال في كلمة القاها خلال مراسم ضم المدمرة المحلية الصنع "ديلمان" للمنطقة البحرية الرابعة لاسطول الشمال ان ضم مدمرة دماوند للأسطول البحري الايراني يدخل في اطار المهمة الكبيرة للقوات البحرية الايرانية في تسيير دوريات استراتيجية حول الكرة الارضية.

هذا وتعتبر مدمرة ديلمان التي تم ضمها اليوم الاثنين الى اسطول الشمال (بحر قزوين) للقوات البحرية الايرانية، السفينة الخامسة من فئة مدمرات " موج" ومن طراز "جماران" والتي صممتها القوات البحرية للجيش الايراني، واشرفت على صنعها في مصانع الصناعات البحرية الايرانية .

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