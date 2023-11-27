اللواء باقري: ضم المدمرة ديلمان يدخل في اطار تسيير الدوريات حول الأرض

العالم - ايران

اللواء باقري قال في كلمة القاها خلال مراسم ضم المدمرة المحلية الصنع "ديلمان" للمنطقة البحرية الرابعة لاسطول الشمال ان ضم مدمرة دماوند للأسطول البحري الايراني يدخل في اطار المهمة الكبيرة للقوات البحرية الايرانية في تسيير دوريات استراتيجية حول الكرة الارضية.

هذا وتعتبر مدمرة ديلمان التي تم ضمها اليوم الاثنين الى اسطول الشمال (بحر قزوين) للقوات البحرية الايرانية، السفينة الخامسة من فئة مدمرات " موج" ومن طراز "جماران" والتي صممتها القوات البحرية للجيش الايراني، واشرفت على صنعها في مصانع الصناعات البحرية الايرانية .