ما رواية القناة 13 العبرية عن حالة الاسرى الاسرائيليين الجيدة؟+فيديو

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت شبكة إسرائيل 13 نقلا عن جهاز مخابرات الشاباك التابع للكيان الصهيوني، حول أوضاع الأسرى الصهاينة المفرج عنهم حديثا، تقول إنهم لم يتعرضوا للإساءة فحسب، وبينما تؤكد على حسن سلوك حماس تجاههم.

وأضافت الشبكة، إن هؤلاء الأشخاص كانوا ولم يتعرضوا لسوء المعاملة، بل تم تزويدهم بالأدوية والغذاء حسب الشروط، وإلى جانب قراءة الروايات، سُمح لهم أيضًا بالاستماع إلى الراديو.

يأتي ذلك في وقت سعت فيه الالة الاعلامية الاستخباراتية الاسرائيلية للترويج الى ان رجال المقاومة الفلسطينية تعمدوا احتجاز الرهائن بظروف مزرية واعتدوا عليهم وتمعنوا في تعذيبهم، لكن هذه الرواية تلقت ضربة جديدة من خلال ما صرح به المفرج عنهم في لقاءاتهم الاعلامية التي انتشرت في اليومين الاخيرين.

ومع تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين، توقف غالبية المستوطنين عن ترديد الروايات الحكومية لعصابات بنيامين نتنياهو المزعومة، بشأن تعامل حماس مع المحتجزين، فيما تراجعت حدة التحريض على حماس في الإعلام الإسرائيلي، مع انتشار مشاهد التعامل الودي لمقاومي القسام مع المحتجزين، الذين بدوا مبتسمين وبصحة ممتازة وبمعنويات عالية.