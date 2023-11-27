تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لمدة يومين

العالم- فلسطين

من جهتها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان : تشمل الهدنة الممتدة "الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا".

وأوضح رشوان أنه "بالإضافة للإفراجات، فسيستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة، وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع".

وأضاف رشوان أنه "من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، وجار التفاوض على الإفراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي".

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين الكيان الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة 07: 00 بالتوقيت المحلي (05: 00 ت.غ) من صباح الجمعة، بعد 49 يوما من اندلاع الحرب.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الاقصى" ضد الاحتلال، قتلت قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وإصابة أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239، فيما شنت "إسرائيل" حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.