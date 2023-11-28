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'..اذهب إلى غزة'..

'ماسك' يتحول لـ 'تريند' في موقع 'إكس'! + فيديو وصور

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أثارت زيارة مالك مواقع التواصل الإجتماعي،"ايلون ماسك" الكيان الصهيوني،خلال الحرب الغاشم الإسرائيلي على قطاع غزة، الكثير من التفاعلات عبر موقع"إكس" الذي يملكه.

العالم - الإحتلال

تصدر هاشتاغ "إيلون ماسك اذهب إلى غزة" باللغة الإنجليزية، بعد قيامه بزيارة الاحتلال، وتجوله في مستوطنة يزعم الاحتلال أن المقاومة الفلسطينية دمرتها، رغم تقارير عديدة تحدثت عن قصفها بالدبابات وطائرات الأباتشي الإسرائيلية.

وانتقد نشطاء رضوخ ماسك للاحتلال، بعد الضغوط التي مورست عليه، واتهامه بمعاداة الاحتلال، وانسحاب العديد من الشركات المعلنة في موقعه.

ودعوا إلى عدم الالتفات للبروباغندا الإسرائيلية ومزاعمهم التي قام العدوان على غزة بناء عليها، بعد عجز الاحتلال عن إثباتها، وطالبوه بزيارة غزة، والاطلاع على حجم المجازر التي قام الاحتلال بارتكابها أمام مرأى العالم.

وكان وزير اتصالات الاحتلال قال إنهم اتفقوا مع ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي التابع له "ستار لينك" في غزة، دون إذنهم، بعد أن أطلق نشطاء حملة لتوفيره في القطاع بعد قيام الاحتلال بقطع الاتصالات بشكل كامل.

وعلق مشاركون في موقع إكس على زيارة ماسك للاحتلال بالقول:

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'ماسك' يتحول لـ 'تريند' في موقع 'إكس'! + فيديو وصور'ماسك' يتحول لـ 'تريند' في موقع 'إكس'! + فيديو وصور

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