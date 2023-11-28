شاهد.. ماذا قال سكان غزة بعد عودتهم لرؤية منازلهم المدمرة؟

العالم - خاص العالم

مع استمرار الهدنة المؤقتة في قطاع غزة يتكشف المزيد من الخراب والدمار في القطاع فيما يتواصل عداد الشهداء في الارتفاع مع انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض والطرقات خاصة في الشمال.

مكتب الإعلام الحكومي في غزة اعلن في بيان ارتفاع عدد الشهداء الى ما يفوق الخمسة عشر الفا، اكثر من ثلاثة وسبعين بالمئة منهم اطفال ونساء في حصيلة مرجحة للارتفاع بشكل كبير بعدما تم احصاء حتى الان ما يقارب سبعة آلاف مفقود غالبيتهم اطفال ونساء وهم إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا.

البيان الحكومي اشار الى اكثر من مئتين وخمسين شهيدا من الكوادر الطبية وطواقم الدفاع المدني اضافة الى سبعين صحفيا. اما الاصابات فقد زاد عددها عن ستة وثلاثين ألف إصابة، خمسة وسبعون بالمئة منهم اطفال ونساء في وقت تشهد مستشفيات جنوب القطاع تكدسا في اعداد المصابين بينما تفتقر مستشفيات الشمال الى الكوادر الطبية والمقومات اللازمة لاستقبال الجرحى.

وقال احد المواطنين " لا يوجد اي شخص معنا والوضع عندنا سيء جدا ولا يوجد طعام شراب ولا يوجد اي مستلزمات للحياة ولا مستلزمات طبية"

يأتي هذا فيما فلا يزال عدد كبير ممّن نزحوا من شمال القطاع خلال أيام العدوان إلى أحياء شمالية أخرى أو إلى الجنوب، يتوافدون إلى أحيائهم المدمّرة، منهم من يتفقد بيته المهدم..

وقال مواطن أخر " احاول ان استعيد بعض الذكريات لاطفالي".

ومنهم من يحاول بعث رسالة صمود من فوق الانقاض رغم الجراح.

قالت مواطنة من اهل غزة "والله لن نرحل ولو سنموت لن نرحل فليفعلوا فينا اكثر من هذا صابرين".

فيما قال شاب فلسطيني "لم أأتي الى هنا من اجل ملابس او اغراض جاءت لان هذه المدينة لا يخرج منها احد وباذن الله لن نخرج منها".

وفيما يتواصل تدفق المساعدات الانسانية والوقود الى القطاع في سياق الهدنة المؤقتة، تشير التقديرات إلى أن أكثر من ستين بالمئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي كما خرج عن الخدمة ما يقارب ثمانين مستشفى ومركز صحي وسط معاناة سكان القطاع من ظروف قاسية زاد من حدتها سوء الاحوال الجوية.

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