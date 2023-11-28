فيديو خاص: الليكود يشد الوثاق لاقالة نتانياهو

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة: نتانياهو امام اعضاء حزبه الليكود الذين يناقشون منذ الاسبوع الثالث للحرب اقالته واختيار شخصية من الليكود لقيادة المرحلة القادمة، وسط حديث عن انضمام معسكر المعارضة بقيادة لابيد لتشكيل حكومة موحدة تقود هذه المرحلة الخطيرة والصعبة على كيان الاحتلال.

واضاف: نتانياهو فشل سياسيا وعسكريا خارجيا او داخليا، والليكود يعلمون جيدا ان نتانياهو يسعى لمكاسبه الشخصية ولذلك كان هناك تعنت منه سواء في وقف هذه الحرب او حتى للتوجه الى الهدنة حتى ما قبل الاتفاق عليها.

وتابع مراسلنا: ولذلك كانت هناك ضغوط كبيرة من الادارة الاميركية لاجبار نتانياهو على الموافقة على الهدنة قبل ايام.

واوضح: نتانياهو قبل قليل قال امام الليكود انه "لن يكون هناك اقالة ولن ارحل عن هذا المنصب وبعد الحرب ستكون هناك انتخابات وسأقود الانتخابات للحفاظ على الليكود" والحفاظ على منصبه ايضا.

واشار مراسل قناة العالم الاخبارية الى ان كل السياسيين والعسكريين الحاليين في الاجهزة المختلفة اعترفوا في بداية الحرب بالفشل وتحملوا المسؤولية، لكن الشخصية الوحيدة التي لم تفعل ذاك بشكل واضح ولم تتقبل المسؤولية عن ما حصل في 7 اكتوبر من فشل امني واستخباراتي وسياسي هو نتانياهو، بل حمل المسؤولية للمستوى العسكري والامني.

واضاف: نتانياهو يعلم انه بعد الحرب سيتم محاسبته على كل الاخفاقات التي وضع كيانه فيها، لذلك حاول اطالة امد هذه الحرب، وحتى في المفاوضات الداخلية يحاول ان يحافظ على وضعه وان لا تكون هناك محاسبة له كما حصل مع اولمرت بعد حرب تموز في 2006، التي خسر فيها الاحتلال المعركة امام حزب الله.