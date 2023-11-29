آخر تطورات الإعتداءات الاسرائيلية على مخيم جنين

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه بعد عملية جنين، كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على موقعه في التليجرام قائلا:" ألقي التحيه على الجيش الاسرائيلي وللشمال لقيامهم بقتل مجموعة من المخربين في مخيم جنين من بينهم، محمد الزبيدي ابن شقيق زكريا الزبيدي، وقال في نهاية التغريدة زكريا الزبيدي لن يغادر الاسر حتى اخر العمر"، وهذا هو التعليق الذي من الممكن ان نقوله وهو تعليق جاء على لسان وزير الامن القومي الاسرائيلي بن غفير.

ونستطيع ان نفهم اين تتجه بوصلة الحكومة الاسرائيلية، حيث استشهد طفلان فلسطينيان قنصا -اليوم الأربعاء- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، خلال عملية اقتحام جديدة شهدت اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، في حين تحدث جيش الاحتلال عن اغتيال قائدين في كتيبة جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفلين الشهيدين هما آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما).

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة قنص جنود الاحتلال الطفلين في محيط مخيم جنين، وبيّن مقطع مصور تعرض أحد الطفلين الشهيدين لإطلاق نار خلال وجوده أمام منزل عائلته في شارع البساتين بالمخيم.

كما بيّنت صور التقطتها كاميرات مراقبة تعرض الطفل الآخر لإطلاق نار خلال وجوده في الشارع نفسه.

وقال مسؤول الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الطفلين كانا يلعبان بمحاذاة منزلهما.

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