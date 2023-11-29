قنصل فلسطين في اربيل يطالب بمحاکمة "اسرائيل" في محکمة الجنايات الدولية

العالم - مراسلون

وقال نظمي حزوري في تصريح خص به قناة العالم الاخبارية ان 29 نوفمبر يصادف الذكری الـ26 لاتخاذ الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها التاريخي باعتبار 29 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

وأكد ان هذا اليوم له مكانة خاصة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني علی طريق تثبيت حقوقه الوطنية المشروعة ويدل علی انحياز العالم الی الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال واقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وقال القنصل الفلسطيني المعتمد في أربيل:"في هذا اليوم وبعد 26 عام من التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني نری ان العدوان الاسرائيلي مستمر ضد الشعب الفلسطيني متمثلاً بما يحدث من جرائم في غزة والضفة الغربية.

ودعا حزوري دول العالم باتخاذ قرارا بعيدا عن الاستنكار والادانة انما لتثبيت جريمة العدوان الاسرائيلي في غزة واخذ حكام وجناة "اسرائيل" الی محكمة الجنايات الدولية لمعاقبتهم علی جريمتهم النكراء مع كل من ساهم في التحريض علی قتل اطفال فلسطين وشعب فلسطين في غزة والضفة.

هذا و تحتفي دول العالم يوم 29 من نوفمبر تحت عنوان اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، للفت انتباه المجتمع الدولي وتثقيف الجمهور على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة، ولم تحل على الرغم من مرور عشرات السنين، وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه.