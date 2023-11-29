'غوتيريش': 'كارثة إنسانية هائلة' في قطاع غزة

العالم - الاميركيتان

وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي إن “سكان غزة يعيشون وسط كارثة إنسانية هائلة، على مرأى من العالم. علينا ألا نتجاهل” هذا الأمر.

واضاف ان أكثر من 14 ألف شخص قتلوا في غزة منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وتابع ان عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة أكبر من أي عدد قتل في أي نزاع بين أي طرفين مضيفا ان استخدام الأسلحة المدمرة في المناطق المأهولة في غزة أثر بشكل كبير على المدنيين.

وقال انه منذ بداية العدوان قتل 111 فردا من العاملين بالأمم المتحدة في غزة وهي أكبر خسارة بشرية في تاريخ المنظمة.

ورحب غوتيرش باتفاق الهدنة في غزة الذي تم بمساعدة قطر ومصر والولايات المتحدة وقال ان مجمل الوقود المسموح به في غزة قد زاد لكنه غير كاف لمواصلة العمليات الأساسية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة ان المدنيين في غزة يحتاجون إلى تدفق متواصل للمعونات الإنسانية والوقود بوجه خاص.

واضاف ان المنظومة الطبية في غزة تفككت ولا يمكن أن تعالج الأعداد الكبيرة من المصابين.

وقال اته يحب إعادة الخدمات الأساسية في غزة بما في الماء والغذاء.