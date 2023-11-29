مصر: سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي لا تزال هدفا للاحتلال

العالم - مصر

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريح له اليوم الاربعاء ان التدمير الذي يشهده قطاع غزة وصل حدا غير مسبوق مع سقوط 15 ألف مدني بينهم ستة آلاف طفل.

واضاف شكري: لا نزال نفاجئ بأن دولا نصبت نفسها مدافعا عن حقوق الإنسان تمتنع عن توصيف ما يجري بأنه مخالف للقانون الدولي

وتابع ان ما يجري هو سياسة متعمدة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة من خلال استهداف المنشآت الطبية والمساكن.

واكد شكري ان سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي لا تزال هدفا لإسرائيل وان ما يحدث في غزة يقابله في الضفة سياسة مماثلة من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين.

وتابع ان مصر تؤكد مجددا رفضها لأي نوايا أو خطط لتصفية القضية الفلسطينية من خلال نقل الشعب من أرضه المحتلة.