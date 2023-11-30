شاهد.. صاحب منزل فجره الاحتلال: دمروا منزلي ولم يكن فيه اي مقاتل

العالم - خاص بالعالم

وقالت مراسلة قناة العالم: نحن في وسط مخيم جنين وتحديدا في حارة الدمج هذه الحارة التي شهدت معركة شرسة خلال اقتحام عنيف لقوات الاحتلال الاسرائيلي الذي شنه على مخيم جنين، ودامت هذه الاشتباكات لأكثر من 18 ساعة خلفت 4 شهداء بينهم طفلان واثنان بحسب الإعلام العبري من كتيبة جنين ومقاتلان في هذا المخيم وتم احتجاز جثمانيهما.

وقال سمير الغول، وهو صاحب منزل تم تفجيره، لمراسلتنا: دخلت علينا قوات الاحتلال في الساعة 5 صباحا وظلوا حول الدار وبدأوا بإطلاق النار والقذائف على المنزل، حاولت ان اخرج لهم واتكلم معهم بأني لدي امرأة وبنات في البيت، لم يقبلوا.

واضاف: وبعد نصف ساعة من الاطلاقات جاء جندي اسرائيلي في ساحة المنزل وقال لي ادخل الى المنزل واحضر طائرة الدرون الى داخل المنزل ليرى إن كان هناك مسلحين فيه، بعدها اخرجونا من الدار، وعند خروجنا رأينا شابا مستشهدا خارج المنزل، وبعد الساعة السابعة صباحا اوقفوا النار والقذائف واحضروا جرافة وبدأوا بجرف المنزل.

وتابع الغول: لم يكن هناك مسلحين في بيتي، انا لدي بنات صغار، والشاب الفلسطيني كان هاربا منهم واستشهد خارج البيت، لكن الاحتلال دمر منزلي.

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