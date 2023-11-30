المقاومة باتت تفرض إرادتها وشروطها على الصهاينة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال تيسير الخطيب إن خسارة فاضحة لسمعة الكيان الصهيوني على المستوى الدولي تجسدت في مجلس الأمن، حيث أن المندوب الصهيوني لم يستطع أن يرفع عينه حين كلمته أو ينظر إلى من يتكلم إليه.

وأضاف: كما رأينا كلمات قوية من دول وازنة مثل الصين وروسيا وإندونيسيا، إذ تحققت أمام عيوننا البراهين على الخسارة الكبيرة التي يقع فيها الإسرائيليون الآن.

وأكد أن: سيفشل مجلس الأمن طبعا، لأن الولايات المتحدة الأميركية لا تريد أن تذهب الأمور باتجاه إحقاق الحق بوقف إطلاق النار وإيقاف هذه المذبحة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن ما لم يستطيع الكيان الصهيوني تحقيقه في الجولة الأولى من الحرب لا يستطيع أن يحققه في الجولة الثانية إن حدثت.

وأكد أن هذا يعني أن ضعفاً بنيوياً يعتري الكيان الصهيوني حتى في موقفه التفاوضي في أي مرحلة من المراحل المقبلة.

وحذر من أن دخول الكيان مرة اخرى إلى القتال أمر سوف يكون كارثة ووبالاً عليه جداً، وفيما اشار إلى أن الكيان مضطرب ومنقسم قال إن عملية طوفان الأقصى شكلت ضربة قاصمة لقوة الردع الصهيونية بشكل لم يسبق له مثيل باعتراف قادة العدو.

وخلص إلى القول إنه وفي أكثر من مرة فرضت المقاومة إرادتها وشروطها على الصهاينة، حيث أنه وحتى في الهدنة الأولى أي هدنة الأربعة ايام كل الشروط تقريبا كانت الشروط التي وضعتها المقاومة بالذات.

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