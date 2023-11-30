اليوم الـ 55 للعدوان على غزة.. تمديد التهدئة في اللحظة الأخيرة

العالم- فلسطين

وكذلك استمرار تجاوزات الاحتلال، وتسجيل تحليق للطائرات الحربية والاستطلاعية، مع ترقب الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى في إطار صفقة التبادل الجزئية.

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" سادت حالة من الارتياح لدى المواطنين مع إعلان تجديد التهدئة قبل نحو 10 دقائق من موعد انتهاء اليوم السادس عند الساعة السابعة صباحًا، بعدما حبسوا أنفاسهم لاحتمال تجدد العدوان.

وذكر أن أعدادًا كبيرة من المواطنين عادوا فجر اليوم الخميس إلى مراكز الإيواء بعدما غادروها مع بداية الهدنة إلى منازلهم؛ إثر الأنباء الأولى عن تعثر الاتفاق على تجديدها هذا اليوم.

وأضاف أن المواطنين الذين عادوا لمراكز الإيواء غادروها مجددًا إلى منازلهم بعد إعلان تأكيد تجديد التهدئة.

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كتائب القسام تطلب من قواتها البقاء على جاهزية قتالية تحسبًا لعدم تجديد التهدئة

وطلبت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسباً لتجدد القتال في حال عدم تجديدها.

وأكدت كتائب القسام في تصريح مقتضب -عبر قناتها على تلجرام فجر اليوم الخميس- ضرورة البقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة.

رفض الاحتلال الصهيوني تسلم سبعة من المحتجزين من النساء والأطفال

من جهتها، كشفت حركة حماس عن رفض الاحتلال الصهيوني تسلم سبعة من المحتجزين من النساء والأطفال اليوم وجثامين ثلاثة من ذات الفئة من المحتجزين ممن قتلوا بسبب القصف الصهيوني على غزة؛ في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة اليوم الخميس بنفس متطلبات الأيام الست الماضية.

وقالت حماس في تصريح صحفي فجر اليوم: إن هذا الموقف جاء رغم التأكيد عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة التي جرى حولها الاتفاق.

وأفرجت قوات الاحتلال فجر اليوم عن الدفعة السادسة من الأسرى الأشبال والأسيرات إلى الضفوة الغربية والقدس المحتلة، في حين أفرجت كتائب القسام الليلة الماضية عن 10 من أسرى الاحتلال الأطفال والنساء.