شاهد.. الاتراك يتظاهرون امام قنصلية الكيان الاسرائيلي في اسطنبول

العالم - خاص بالعالم

ففي هذه المناسبة، وأمام قنصلية الاحتلال في اسطنبول تجمع المتظاهرون الأتراك للتعبير عن موقفهم الداعم لفلسطين، والرافض لكافة اشكال التطبيع مع الاحتلال، وسط مطالبات بوقف العلاقات بين الحكومة التركية وكيان الاحتلال بكافة اشكالها.

وقال حسين عارف، وهو ناشط تركي، لمراسلنا: اليوم يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني لذلك جئنا الى هنا لنعلن تضامننا، لقد اخترنا مكان التظاهرة أمام قنصلية الاحتلال لتصل رسالتنا للحكومة التركية وللاحتلال ايضا بأننا نستنكر الاجرام الاسرائيلي وندعم فلسطين والمقاومة الفلسطينية بكافة اشكالها.

المشاركون في التظاهرة رفعوا لافتتات مناصرة للقضية الفلسطينية ومنددة بالمجازر الصهيوينة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مرددين هتافات تنادي باتخاذ مواقف حاسمة بشأن الحرب وتجريم الاحتلال.

وقال المواطن التركي ياسين اوناي، لمراسل قناة العالم: نحن نعتبر القضية الفلسطينية قضيتنا ومن واجبنا الدفاع عنها، ونرى ان على تركيا ان تتوقف فورا عن علاقاتها مع "اسرائيل" على كل المستويات الاقتصادية والسياسية.

فيما قال الناشط التركي حسين ماران، لمراسلنا: نحن نؤيد حق الفلسطينين بالدفاع عن انفسهم ونرى أن الدفاع عن فلسطين واجب على كل الأمة، كما نرى أن العلاقة مع "اسرائيل" هي طعنة لاخوتنا الفلسطينيين لذلك يجب التوقف فورا عن اي علاقة مع الاحتلال.

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وأكد المشاركون خلال التظاهرة على ان يكون يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يوما لتذكير العالم بالعمل على انهاء اطول احتلال في التاريخ ووقف آلة القتل الاسرائيلية التي لا تتوقف.

في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني جاء هؤلاء المتظاهرون للتاكيد على مطالبهم بوقف كافة اشكال العلاقة مع الكيان الغاصب ووقفوا أمام قنصلية الكيان للتأكيد على وقف كافة اشكال العلاقة السياسية والاقتصادية والتجارية مع الكيان.