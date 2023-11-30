يوم سابع من الهدنة.. ومقاتلو القسام على اهبة الاستعداد

العالم - خاص بالعالم

فقبل دقائق قليلة من انتهائها، اعلن رسميا عن تمديد الهدنة في قطاع غزة ليوم سابع.

الوسيط القطري، اكد اتفاق الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على تمديد الهدنة الانسانية ليوم اضافي بشروط الايام الستة السابقة، وهي وقف اطلاق النار ودخول المساعدات الانسانية.

حركة حماس اكدت الاتفاق على تجديد التهدئة، وهو الأمر نفسه الذي أقره جيش الاحتلال، لتعلن حكومة الحرب الاسرائيلية تسلمها قائمة بأسماء نساء وأطفال سيتم إطلاق سراحهم.

اعلان يأتي بعد رفض تل ابيب تسلم 7 محتجزين من النساء والاطفال وجثث 3 اخرين قتلوا بقصف اسرائيلي، وتهديدها باستئناف الحرب على القطاع. وهو ما قابلته كتائب القسام بمطالبة مقاتليها بالبقاء على اهبة الاستعداد.

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ومع قبول الجانبين التمديد، سادت حالة من الارتياح لدى الغزاويين بعدما حبسوا أنفاسهم لاحتمال تجدد العدوان.. فيما يترقب المجتمع الدولي الافراج عن الدفعة السابعة من الاسرى في اطار صفقة التبادل الجزئية، التي اسفرت حتى الان عن أفراج المقاومة عن 70 محتجزا إسرائيليا من النساء والأطفال، إلى جانب إطلاقها نحو 27 من المحتجزين الأجانب.

في المقابل افرجت قوات الاحتلال عن 210 من الاسيرات والأسرى الأطفال.

مواصلة عملية اطلاق سراح المحتجزين والاسرى، يأتي نتيجة جهود وساطة قطرية مصرية مستمرة من اجل التوصل الى وقف دائم لاطلاق النار في قطاع غزة.