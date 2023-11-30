ليلة حاسمة مساء اليوم في غزة

العالم - خاص بالعالم

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة عملية اطلاق سراح المحتجزين ووفق شروط الاتفاق ستستمر فترة التهدئة.

وقبيل ذلك، طلبت كتائب القسام من مقاوميها الاستعداد في الساعات الأخيرة من الهدنة تحسبا لتجدد القتال في حال عدم تمديدها.

وقالت مراسلة قناة العالم في غزة الزميلة اسراء البحيصي: اليوم بدأ بقلق شديد، عند الساعة السابعة صباح هذا اليوم، فقبل السابعة بعشر دقائق اي قبل أن تنته الهدنة بعشر دقائق تم الإعلان عن تجديدها ليوم اضافي آخر، ولهذا كانت الاوضاع جدا متوترة.

واضافت: وتلى ساعات الهدنة الاولى اطلاق قذائف كثيف من زوارق الاحتلال بإتجاه ساحل دير البلح وسط قطاع غزة وايضا منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة. وتكرر اطلاق القذائف لأكثر من مرة، وهناك حديث عن أن هذه القذائف كانت تستهدف الصيادين لمنعهم من الابحار لمسافات داخل البحر، وهناك حديث آخر انهم كانوا يقصفون شاطئ البحر، وايضا هناك اطلاق نار شمال غرب بيت لاهيا.

وتابعت مراسلتنا: ولذلك فإن الهدنة بدأت صباح اليوم بالكثير من الخروق الاسرائيلية ومع ذلك تحاول الفصائل والوسطاء والجميع احتواء الموقف لنصل الى نهاية هذا اليوم حتى تتم عملية اطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة.

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واوضحت أن ما جعل الخلاف يستمر حتى الدقائق الاخيرة للهدنة هو عدد الاسرى، في البداية قيل ان المقاومة ستفرج عن جثامين 8 من الاسرى واثنين من الاسرى الروس، ثم بعد ذلك وصلوا الى 10 اسماء تم تسليمها الى الاحتلال منهم من هم احياء ومنهم قتلى، وحتى هذه اللحظة الامور تسير بإتجاه تسليم دفعة جديدة من الاسرى لدى المقاومة الفلسطينية.

وقالت مراسلتنا: لكن السؤال الذي يطرحه الجميع الآن؛ هل سيكون هناك هدنة غدا؟ فاليوم تم تجديد الهدنة لـ24 ساعة فقط، هل سنظل امام تجديد الهدن لهذه الفترات القصيرة؟ ام اننا منتصف هذه الليلة سنشهد اما عودة للعدوان او او حل نهائي، الليلة ستكون حاسمة لأن هذه هي المرة الاولى التي يتم تجديد الهدنة فقط ليوم واحد قبل ذلك كانت يومين، وبما انها تم تجديدها لـ24 ساعات فقط هذا يعني انا ربما تكون الساعات الاخيرة في الهدنة وبعدها يكون هناك حل نهائي أو عودة للقتال.