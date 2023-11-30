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استئناف مفاوضات ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

استئناف مفاوضات ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت أرمينيا عن استأنفت المباحثات مع أذربيجان اليوم الخميس بشأن ترسيم حدودهما المشتركة.

العالم - اسيا والباسفيك

قال المتحدث باسم رئيس اللجنة الأرمينية آني بابايان بأن اللجان الأرمينية والأذربيجانية المعنية بـ"ترسيم الحدود" بدأت "الجولة الخامسة من المحادثات".

وقال بابايان إن هذه اللجان يرأسها على التوالي مهير غريغوريان نائب رئيس الوزراء الأرميني ونظيره الأذربيجاني شاهين مصطفاييف.

وأعلنت باكو استعادتها يوم 19 سبتمبر/أيلول الماضي السيطرة على منطقة قره باغ.

وفي لمحة تاريخية سريعة عن عوامل التوتر الحالي، افرزت حرب 44 يوما قبل ثلاثة اعوام بين اذربيجان وارمينيا التي افضت لاستعادة الأولى أراض في اقليم ناغورنو كاراباخ، تلك الاحداث عاملا جديدا من التوتر القائم، حيث تعهدت سلطات يريفان في اتفاق وقف إطلاق النار في خريف الفين وعشرين بفتح ممرلاتشين لحركة الأرمن، وممر زانجيزور لعبور البضائع من جمهورية أذربيجان إلى منطقة نخجوان المفتوحة، ولربط جمهورية أذربيجان عبر أراضي أرمينيا إلى نخجوان.

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