مراسلتنا: الاحتلال حول مخيم جنين إلى غزة صغيرة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفی اتصال مباشر نوهت الزميلة راية عروق قائلة: على ما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي له جولات قادمة في هذا المخيم، حيث قال في إعلامه العبري إن هدفه الرئيسي في مخيم جنين هو القضاء على المقاومة.

وأوضحت أن و منذ السابع من أكتوبر صعد الاحتلال من اقتحاماته لهذا المخيم بشكل عنيف جدا، حيث حول الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين إلى غزة صغيرة.

وأشارت إلى أنه استخدم كل الآليات التي استخدمها في قطاع غزة من قصف وتجريف وقتل المقاومين، حيث استغل فرصة الحرب على غزة للقضاء على المقاومة في جنين.

وقالت: لأنه يعلم تماما أن هؤلاء الشبان قد استنزفوا مادياً واستنزفت ذخائرهم للأسف.. وهناك تصعيد كبير في الضفة الغربية ما بين حملات اعتقالات وقتل.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يستهدف أي شخص من الممكن أن يكون بالقرب من جنوده، وأضافت: اليوم على ما يبدو أن التصعيد ازداد بعد عملية القدس، وممكن أن تكون هناك تصعيدات أكثر خصوصا أن عملية القدس جاءت بعد العملية الشرسة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وخلصت إلى القول: من الممكن أن تكون هناك تصعيدات أخرى في الضفة الغربية ومخيم جنين، حيث أن هؤلاء الشبا باتوا معروفين للناس، وصاروا الواجهة للمقاومة في الضفة الغربية، إذ بات مخيم جنين الحاضنة الشعبية للمقاومين، حيث بيئة المقاومة موجودة في كل بيت وشارع فلسطيني في مخيم جنين.

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