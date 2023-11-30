'أطباء بلا حدود': العدوان على غزة يستهدف جميع الفلسطينيين

العالم- فلسطين

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها رئيس المنظمة، كريستوس كريستو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمّان.



وقال كريستو، إنه "منذ بدء الحرب على غزة، فرضت "إسرائيل"، مؤكدا عدم وجود أي مبرر لحرمان الناس من احتياجاتهم.



وأضاف: "7 أسابيع والقوات الإسرائيلية تقتل الأطفال والعائلات. الذين حاولوا الهروب ووجدوا أنه لا مكان آمن".



ولفت رئيس المنظمة، إلى أن "هذه الحرب ليست فقط ضد حماس، وإنما ضد كل غزة"، موضحا أن "الهدنة ووقف إطلاق النار هما من أجل حماية المدنيين، ولكنهم يحتاجون للمساعدات الإنسانية".



وذكر كريستو أن الوضع في قطاع غزة كارثي في ظل توقف المستشفيات عن العمل بسبب الهجمات الإسرائيلي التي دمرت المرافق الصحية، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام.

وفي 24 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، دخلت الهدنة الإنسانية لمدة أربعة أيام بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ بعد مفاوضات طويلة بوساطة قطرية ومصرية، وتلا ذلك على مدى الأيام الماضية تبادل للأسرى على دفعات بين الجانبين.



وقبل انتهاء مدة التمديد الأول صباح اليوم الخميس بدقائق، تم الإعلان عن تمديد ثان للهدنة الإنسانية المؤقتة ليوم إضافي بنفس الشروط والمعايير المتفق عليها.