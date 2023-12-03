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مئات الشهداء والجرحى في مجازر إسرائيلية جديدة

الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب مجازر مروعة في مختلف انحاء قطاع غزة وخاصة في خانيونس. واكدت السلطات في غزة استشهاد اكثر من700 شخص خلال 24 ساعة، ما أدى الى ارتفاع عدد الشهداء الى اكثر من15500 فيما تجاوز عدد الجرحى41000.

العالم خاص بالعالم

هذا هو الوضع في قطاع غزة، تجدد للاحزمة النارية والقصف المدفعي، ولا حل في الافق.

مجازر وجرائم ابادة جماعية مروعة، يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي متعمدا بحق المدنيين في كل انحاء القطاع.

فمن مدينة غزة ومخيم جباليا شمالا، مرورا بدير البلح ومخيم البريج في الوسط، وصولا الى خان يونس ورفح في الجنوب، تستهدف الغارات الاسرائيلية العنيفة المنازل والمربعات السكنية، وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها.

مجازر اسرائيلية ترتكب على مرى ومسمع العالم، معظم ضحاياها من الاطفال والنساء.

قصف لا يستثني الطواقم الطبية، ويعرقل جهود انقاذ الجرحى من تحت الانقاض او انتشال جثث الاف الشهداء، بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة.

وضع مأساوي يفاقمه، عدم وجود لوازم طبية وادوية في ما تبقى من مستشفيات مفتوحة في غزة لانقاذ الاعداد الهائلة من الجرحى، بالاضافة الى عدم وجود غذاء او ملابسة دافئة لاكثر من مليون ونصف مليون نازح لا يجدون مكان واحدا آمنا في القطاع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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