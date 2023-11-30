البيت الأبيض: سندعم إسرائيل إذا قررت استئناف الهجوم على غزة

العالم-الامريكيتان

وقال كيربي: "نحن لا نؤيد وقفا دائما لإطلاق النار في هذا الوقت. نحن نؤيد فكرة الهدنة الإنسانية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترغب في تمديد الاتفاق الحالي بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لوقف مؤقت للأعمال القتالية إذا تم التوصل إلى اتفاق مناسب بين الطرفين.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. قائلا: "عندما يتخذون هذا القرار، سيستمرون في تلقي الدعم الأمريكي"، مؤكدا أن الدعم العسكري سيستمر.

وقال "ما زلنا نعتقد أن لدى إسرائيل الحق في ملاحقة حماس وسنستمر في دعمهم".

ومن جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن إسرائيل مستعدة لاستئناف القتال في قطاع غزة "على الفور".

وتجري حاليا مفاوضات مكثفة لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي ينتهي صباح غد الجمعة، عبر الوسيط القطري.