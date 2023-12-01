المستثمرون العراقيون مستعدون للاستثمار في مجال الزراعة في خوزستان جنوب غرب ايران

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وقال فالح الخزعلي، في اجتماع مع رئيس منظمة الجهاد الزراعي في محافظة خوزستان: تمت زيارة مختلف أقسام المديرية العامة للجهاد الزراعي في خوزستان للتعاون المشترك بين إيران والعراق، وخاصة بين محافظتي البصرة وخوزستان، القريبتين جغرافياً من بعضهما البعض، وكذلك التبادل العلمي والعملي ونقل الخبرات والمعارف والمعدات والزراعة والري الحديث.

وقال فالح الخزعلي: بناءً على الإحصائيات والأرقام تتمتع الجمهورية الإسلامية بشكل عام ومحافظة خوزستان بشكل خاص بقدرة عالية جدًا في مجال الزراعة، والتي نحتاج إلى استغلالها في ضوء العلاقات العميقة بين البلدين والمصالح المشتركة.

وتابع: نعتقد أن البلدين يتمتعان بموارد علمية وعملية وبشرية عالية ويمكننا تحقيق نتائج جيدة في هذا الصدد من خلال التعاون المشترك.

وأشار إلى التقدم العلمي والصناعي المتزايد الذي حققته إيران في السنوات الأخيرة، وقال: لدينا تهديدات وفرص مشتركة، وهذه اللقاءات والرحلات فعالة في تعزيز العلاقات بين البلدين ونقل الخبرات وتبادل آراء الخبراء.

وقال الخزعلي: هناك كوادر بشرية ذات كفاءة ودراية وخبرة في كلا البلدين، وإذا استمرت هذه الاجتماعات سنحقق نتائج جيدة، وأعتقد أنه ينبغي لنا أن نحول التحديات إلى فرص.