صورة/إمرأة سبعينية  تنجب توأمين في أوغندا!

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وبرز الطبيب إدوارد تامالي سالي، الذي تابع حمل ووضع السيدة الأوغندية في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن إنجاب الأم سافينا ناموكوايا، وهي في السبعين من العمر لتوأميها (صبي وطفلة) يعتبر"معجزة".

وقال الطبيب إدوارد تامالي سالي، إن الأم وطفليها بصحة جيدة وما زالوا تحت المراقبة في منشأة طبية بالعاصمة كمبالا؛ لافتا إلى أن سافينا ناموكوايا تعيش في ريف ماساكا، على بعد حوالى 120 كيلومتراً غرب العاصمة الأوغندية.

وكانت المرأة السبعينية قد أنجبت طفلة قبل ثلاث سنوات، بعد أن كانت توصف بـ"المرأة الملعونة" لأنها فشلت في الإنجاب في السابق، ولم يكن لديها أطفال من زوجها الأول الذي توفي عام 1992.