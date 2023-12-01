الاحتلال يقتحم منازل في جنين ويعتقل 5 فلسطينيين

العالم -فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر أمنية، قولها أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مجد كمال شيباني، ومصطفى أحمد شيباني، بعد مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما، في بلدة عرابة، إضافة لنشر قناصة على أسطح عدد من المنازل في البلدة، كما اعتقلت أحمد زياد أبو الرب من قرية جلبون، وإياد صباريني، ونبيل ناصر نعيرات من بلدة ميثلون، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في الزبابدة، وميثلون، في حين اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: سيريس، والجديدة، وسيلة الظهر، والـعرقة، كما نصبت حواجز عسكرية جنوب وغرب جنين.