فيديو خاص: هكذا تحاول اسرائيل ابتزاز المقاومة

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة: هناك قصف وغارات جوية على المدنيين في مختلف محافظات قطاع غزة، ووصل منذ صباح اليوم الى مستشفى المعمداني ما يقرب من 30 شهيدا والى مستشفى كمال عدوان شمال القطاع ما يقرب من 11 شهيدا، فيما بلغ عدد الشهداء في القطاع اليوم اكثر من مئة شهيد بالاضافة الى مئات الاصابات جلهم من الاطفال والنساء.

واضاف: الطائرات الاسرائيلية سواء المسيرة او المقاتلة تحوم في سماء القطاع، فيما يستمر القصف على عدة مناطق، منها خان يونس والمغازي والبريج والمحافظة الوسطى ما يدل على ان الكيان الصهيوني عاد الى مسلسل جرائمه دون اي رادع.

واشار مراسلنا الى ان غالبية المراقبين والمتابعين يجمعون على ان الكيان يحاول سفك المزيد من الدماء للضغط على المفاوضين وكسب النقاط والاوراق والتنازلات في المفاوضات من المقاومة لتجديد الهدنة.

وتابع ان عمليات المقاومة ايضا تواصلت اليوم بشكل منظم ومكثف جدا، من الشمال والجنوب عل الرغم من ان الشمال محاط عسكريا وبالدبابات، وفي محافظة غزة حيث تدور اشتباكات عنيفة جدا ويلتحم المقاومون مع الدبابات للتصدي للهجوم البري.

واكد مراسل قناة العالم ان الجيش الاسرائيلي جن جنونه من قوة المقاومة الفلسطينية في مختلف مناطق القطاع، خاصة بعد ان دمر منازل المدنيين واستطاع الوصول الى عدد من قادة المقاومة، لكن جذوة الصراع لم تتوقف حتى اللحظة.

وقال : سرايا القدس وكتائب القسام اعلنتا استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في شمال القطاع، بالاضافة الى قصفها لمغتصبات سيديروت وغلاف غزة، ما يشير الى اننا امام استراتيجية موحدة للمقاومة في مواجهة العدو.