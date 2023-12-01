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كيان الاحتلال یرفض استقبال المفوض السامي للأمم المتحدة

كيان الاحتلال یرفض استقبال المفوض السامي للأمم المتحدة
الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

لم یسمح کیان الاحتلال الإسرائيلي بعد لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالوصول إلى البلاد وإلى غزة والضفة الغربية.

العالم _ أسيا و الباسفيك

أعلنت ذلك رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن هذه الزيارة، ضرورية لمكافحة المعلومات المضللة "حسب تعبیره" .

وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي بجنيف: "لم یسمح کیان الاحتلال الإسرائيلي بعد للمفوض السامي بالوصول إلى غزة و الضفة الغربية. مثل هذه الزيارة مهمة للغاية للتحقق المستقل هذا الصراع.

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن السلطات الإسرائيلية لم تسمح في 10 نوفمبر، لرئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال زيارته للشرق الأوسط التي استمرت خمسة أيام.

في وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تجدد القتال بشكل رسمي ومتحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

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