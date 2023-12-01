’خريطة بلوكات’ الكيان أكذوبة لا تحمي المدنيين في غزة

العالم _ فلسطين

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهدف من هذه التقسيمات إبلاغ المدنيين في قطاع غزة حول التواجد العسكري للمقاومة الفلسطينية ومغادرة مناطق الحرب وإيجاد طرق آمنة للمدنيين.

وفي الوقت نفسه، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدنيين العزل ، أثناء استخدام ماتسمى بالطرق الآمنة لمغادرة مناطق الحرب، الانتباه إلى الإعلانات والتحديثات القادمة من الكيان بشأن هذه المناطق ؛ وذلك لتسهيل استباحة دماء الفلسطينية.

ويبدو أن هذا الإجراء الذي اتخذته سلطات الكيان الإسرائيلي يأتي استجابة للمطالب المتزايدة للمجتمع الدولي، وخاصة حلفاء الكيان وعلى رأسهم أمريكا فيما يتعلق بالحاجة إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين من خلال العملية الإسرائيلية بقطاع غزة في الأيام المقبلة؛ كـــرد فعل متشنج من اجل تواصل تمرير أكذوبة حقوق الإنسان امميا والتي لا زالت معششة في بعض العقول.

يذكر بان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من تل أبيب، في 9 ديسمبر/كانون الأول، على هامش محادثاته مع قادة الإحتلال، اعادة النظر في خططهم القتالية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قبل بدء جولة جديدة من العدوان على قطاع غزة.