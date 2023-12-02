كوريا الشمالية ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب

العالم -أسيا و الباسفيك

وذكرت الوكالة أن "كوريا الشمالية ستعتبر التدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب"، مؤكدة أن بيونغ يانغ "ستقضي على أقمار الاستطلاع الأمريكية ردا على أي تدخل أمريكي في الأنشطة الفضائية".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أن قمرها الصناعي للتجسس العسكري قام بالتقاط صور للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في قاعدة بحرية أمريكية.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونغ يانغ امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكن تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونغ يانغ التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.