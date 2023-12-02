السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الشمالية ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب

كوريا الشمالية ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب
السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، بأن بيونغ يانغ ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب.

العالم -أسيا و الباسفيك

وذكرت الوكالة أن "كوريا الشمالية ستعتبر التدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب"، مؤكدة أن بيونغ يانغ "ستقضي على أقمار الاستطلاع الأمريكية ردا على أي تدخل أمريكي في الأنشطة الفضائية".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أن قمرها الصناعي للتجسس العسكري قام بالتقاط صور للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في قاعدة بحرية أمريكية.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونغ يانغ امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكن تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونغ يانغ التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.

روابط ذات صلة

شاهد.. كوريا الشمالية تطلق قمرا صناعيا للتجسس

كيم جونغ أون يتفرج على الصور لمدن كوريا الجنوبية التي التقطها القمر الكوري الشمالي

كوريا الشمالية:أمريكا شريك في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

أول تدريبات جوية مشتركة لكوريا الجنوبية مع أمريكا واليابان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف