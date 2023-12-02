احتجاجات بصلاة الجمعة في يزد اثر جريمة ارتكبها مهاجر غير شرعي

العالم - ايران

وعقب هذه الجريمة نظم المئات من اهالي المدينة وقفة احتجاجية في صلاة الجمعة وطالبوا بالقبض على الجاني ومعاقبته .

واثر ذلك أعلن النائب السياسي والأمني ​​والاجتماعي لمحافظة يزد عن إلقاء القبض على الجاني بعد ساعات فقط من ارتكابه الجريمة .

واوضح "علي أكبر عزيزي" إن الشجار الذي وقع ليلة الخميس في شارع خرمشهر بمدينة ميبد أدى إلى مقتل شاب وإصابة آخر بجروح ، وقد تم القاء القبض على الجاني في مخبئه وعثر بحوزته على سلاح الجريمة.

وعقب مقتل الشاب الميبدي، نظم بعض أهالي المدينة وقفة احتجاجية في مصلى الجمعة وطالبوا بالقبض على القاتل ومعاقبته واخراج المهاجرين غير الشرعيين .